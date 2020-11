Seconda giornata sul veloce indoor del WTA Linz 2020, con la quota italiane che si dimezza come da pronostico. Camila Giorgi, che qui in terra austriaca alzò il trofeo dell’International, ha rischiato tanto contro Sara Sorribes Tormo , rischiando di buttare via una vittoria che mancava dal debutto dell’ultimo US Open. Ora la migliore azzurra nel ranking è in attesa dello scontro tra Irina-Camelia Begu e Nadia Podoroska , ironicamente compagne nel torneo di doppio. Se la gioca con ogni mezzo invece Jasmine Paolini , che però deve arrendersi alla numero 1 del tabellone Aryna Sabalenka. L’azzurra può recriminare qualcosa nella sua sfida con la numero 1 al mondo: nel primo set era avanti 4-2 e servizio, mentre nel secondo ha subito il break decisivo nel nono gioco. La Sabalenka sfiderà dunque Stefanie Voegele, vittoriosa 7-6 6-3 su Viktoria Kuzmova.

Sul veloce austriaco ha aperto la giornata l’olandese Arantxa Rus, che vince in rimonta contro la slovena Zidansek in due set dallo stesso copione: Rus che prima subisce il break e poi ribalta la situazione strappando per due volte la battuta alla sua avversaria. Vittoria parecchio sofferta per Barbora Krejcikova contro la qualificata francese Harmony Tan. Ci vogliono tre set e più di due ore per la 24enne ceca per sbarcare al secondo turno contro Greet Minnen, ieri vittoriosa sulla numero 3 del tabellone Dajana Jastremska. Successo anche per l’espertissima Vera Zvonareva, che dopo un primo set da cuori forti prende le misure a Marta Kostyuk e la batte per 6-4 6-2; passano invece senza fatica Jana Fett e Sorana-Mihaela Cirstea, che approfittano dei rispettivi ritiri di Tereza Martincova (sul 6-2 3-1 dopo 50 minuti) e la wild card austriaca Julia Grabher, che alza bandiera bianca per un infortunio alla caviglia mentre era sopra 3-2 e servizio nel primo set.