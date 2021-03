Esordio amaro per Giulia Gatto-Monticone sconfitta 6-2 3-6 6-2 dalla ceca Tereza Martincova nel match di primo turno del WTA di Lione 2021. L’azzurra è stata brava a rimettere in piedi la situazione dopo aver perso il primo set ma nel finale ha ceduto il passo all’avversaria.

Primo set estremamente spettacolare con la 33enne nativa di Torino che dopo aver perso il servizio nel secondo game conquista immediatamente il controbreak (1-2). La svolta del parziale arriva nel sesto gioco quando Martincova trova la zampata durante il turno di servizio dell’italiana (2-4). Gatto-Monticone molla la presa e non riesce a reagire la diretta conseguenza è il 6-2 finale in favore della ceca.

La piemontese inizia il secondo set alla grande con un immediato break (1-0). L’azzurra in questa fase sembra essere decisamente in controllo del match tanto da allungare ulteriormente nel settimo gioco strappando il servizio all’avversaria (5-2). Il set si chiude con un break e controbreak che fissa il punteggio sul 6-3.

Anche nel terzo set Gatto-Monticone riesce a conquistare il primo punto sul turno di servizio della ceca salvo restituire il favore nel game successivo (1-1). Il momento chiave del match arriva nel quinto gioco quando è Martincova a sfruttare la terza palla break che le consente di portarsi in vantaggio (3-2). Purtroppo anche in questo casa la tennista italiana cede di schianto con il parziale che si chiude 6-2 in favore della numero 129 del mondo.

Le statistiche certificano la superiorità di Martincova che ha conquistato il 61% di punti con la prima, contro il 48% dell’azzurra. Decisamente più in equilibrio i valori per quanto concerne i punti ottenuti con la seconda di servizio: 43% per la tennista italiane e 37% per la ceca.