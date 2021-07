La pioggia di Losanna ha fatto sì che il match tra Camila Giorgi e la kazaka Zarina Diyas, previsto per la giornata odierna, sia stato rinviato a domani. Niente secondo turno per la marchigiana, almeno per il momento, in terra svizzera.

L’acqua ha cominciato a cadere durante il match tra la padrona di casa Jil Teichmann e la belga Marina Zanevska, che era avanti 6-3 2-6 2-1 senza break, ma con un pericoloso 0-30 sul servizio dell’elvetica, quando dal cielo sono arrivate le notizie non proprio asciutte.

L’incontro andrà in scena domani, ancora come quinto e ultimo match sul campo centrale: una decisione quantomeno curiosa, visto che di solito i rinvii per pioggia generano un ritorno in campo nella mattina successiva, o meglio nel primo momento possibile.

Saranno di scena anche le altre due italiane nel WTA 250 svizzero: Lucia Bronzetti giocherà con la numero 8 del seeding, la russa Anna Blinkova, e russa è anche l’avversaria di Jasmine Paolini, Natalia Vikhlyantseva. In questo caso a essere testa di serie è la toscana, che può fregiarsi del numero 7.

