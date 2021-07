Gran risultato di Lucia Bronzetti che si può ragionevolmente definire a sorpresa: la ventiduenne riminese elimina infatti la russa Anna Blinkova, numero 8 del seeding del WTA 250 di Losanna, con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2 ed entra nei quarti di finale. Il tutto alla prima partecipazione in un torneo del circuito maggiore e il giorno dopo l’ufficialità della wild card concessale a Palermo nella prossima settimana. Per l’italiana ora una tra la lussemburghese Mandy Minella e la slovena Tamara Zidansek.

Bronzetti, che con questo risultato è già sicura di entrare nelle prime 200 del mondo (almeno al 186° posto), non trema sostanzialmente mai al servizio, mentre i problemi, e grossi, ce li ha Blinkova, che lo perde per due volte a 30 e in una terza occasione a 15. In conclusione, il primo set è dominato dall’azzurra, che lo porta a casa in 27 minuti.

WTA, Losanna WTA Losanna, Giorgi-Diyas rinviata per pioggia 19 ORE FA

Il primo momento di tremore alla battuta di Bronzetti arriva con il break in apertura di secondo parziale, subito restituito dalla russa. Di lì in poi il copione è praticamente lo stesso di poco tempo prima, solo con in più il quarto game lottato. Anche se l’allungo non arriva lì, per l’italiana è una questione solo rimandata: poco più di un’ora e il match è suo.

Pur con meno prime in campo (51.4%-61.2%), per Bronzetti la chiave sta nei punti vinti con essa, che sono uguali a quelli di Blinkova in termini numerici (14), ma molti di più in termini percentuali (77.8%-46.7%). Importantissimo anche il rendimento sulla seconda, 70.6%-31.6%.

Vinci 360, Ep.15: il commento al Day 15 del Roland Garros

Tennis Muore Shirley Fry: in carriera aveva vinto tutti e 4 gli Slam 3 ORE FA