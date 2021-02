Il primo turno del torneo WTA Melbourne 2 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a Melbourne, in Australia, sorride all’azzurra Camila Giorgi, la quale supera la transalpina Clara Burel con il netto score di 6-4 6-3 in un’ora e ventidue minuti ed ai sedicesimi se la vedrà con la testa di serie numero due, la statunitense Sofia Kenin.

Nel primo set Giorgi è la prima ad allungare, grazie al break a trenta maturato nel quarto game. La tennista italiana si porta fino al 4-1 non pesante, ma l’avversaria riesce a reagire e si riporta sul 4-4 vincendo dodici punti su tredici tra sesto ed ottavo game. La tennista nata a Macerata tiene la battuta nel nono gioco e nel decimo, alla prima occasione, opera nuovamente il break, che in questo caso vale la conquista del set, chiuso sul 6-4 dopo 44 minuti.

WTA, Melbourne Cocciaretto annulla un match-point: 1° successo in un WTA 500 19 ORE FA

Nella seconda frazione la transalpina sembra partire con un altro piglio, trovando il break in apertura, ma Camila Giorgi alza immediatamente il livello del proprio gioco, inanellando cinque giochi consecutivi, con tre break. La transalpina, spalle al muro, ha un sussulto d’orgoglio nel settimo game, quando a zero strappa la battuta all’avversaria, risale fino al 3-5, ma poi nel nono game Giorgi senza patemi centra il 6-3 in 38 minuti che vale il match.

L’azzurra ha vinto 61 punti contro i 55 conquistati dalla francese, con Burel che nel primo parziale, pur cedendo, ottiene più punti di Giorgi, 34 contro 31. L’azzurra vince gli scambi più importanti, mentre la francese tiene a zero tre turni in battuta su cinque, ma finisce per cedere gli altri due. Va detto che nel primo set la tennista italiana concentra anche sette degli otto doppi falli totali commessi durante il match.

Giorgi palesa grandi difficoltà, in quello che è il suo primo match ufficiale dell’anno, ad adattarsi al giudice di linea elettronico: le vengono chiamati, infatti, numerosi falli di piede, soprattutto nella parte iniziale del match. Va detto inoltre che l’azzurra ha cambiato racchetta rispetto al passato ed i primi minuti sono sembrati anche di adattamento al nuovo attrezzo in partita.

Giorgi ko, derby alla Trevisan: gli highlights del match

Tennis Djokovic: "Olimpiadi? Voglio esserci, sono nel programma" 11 ORE FA