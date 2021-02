Ancora un’altra settimana servirà per rivedere in campo Bianca Andreescu. La canadese, infatti, ha deciso di rinunciare al WTA Melbourne 3, alias Grampians Trophy, noto anche come il torneo delle giocatrici in quarantena dura dopo che negli aerei in arrivo a Melbourne sono state riscontrate positività al Covid-19. Queste le parole della giocatrice canadese nel suo comunicato: “Al termine delle ultime due settimane in quarantena, è davvero bello poter tornare in campo. Dopo averne discusso col mio team, abbiamo deciso di concentrarci sull’allenamento, questa settimana, per gli Australian Open, saltando il Grampians. Grazie infinite a Tennis Australia e alla WTA per il loro duro lavoro nel dare a tutti noi queste scelte. Ci vediamo agli Australian Open“.