Tennis

WTA Grampians Trophy: Osaka batte Cornet 6-2 6-2, gli highlights

WTA GRAMPIANS TROPHY - La giapponese, ferma dalla finale dello US Open, è scesa in campo a Melbourne per aprire la sua campagna australiana dopo la breve apparizione nell’esibizione di Adelaide e i presupposti sembrano abbastanza promettenti. Al prossimo turno non avrà Cori Gauff, bensì Katie Boulter.

