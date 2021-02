Siamo entrati nel vivo del torneo WTA Melbourne 1, il Gippsland Trophy In programma oggi le due semifinale, ma si è giocata solo la sfida tra la russa Ekaterina Alexandrova e l’estone Kaia Kanepi. Nell’altra sfida in programma si è registrato il forfait di Naomi Osaka che ha deciso di tirare il fiato in vista dell’inizio degli Australian Open, lasciando campo libero ad Elise Mertens che diventa quindi la tennista da battere.