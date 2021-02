Fantastico risultato per Jasmine Paolini che batte in rimonta la cinese Qiang Wang (3-6 7-5 6-4) e vola agli ottavi di finale del WTA Melbourne 1. L’azzurra ha dimostrato grande personalità e un ottimo stato di salute fisica e mentale , reagendo alle difficoltà con grande tenacia e battendo la numero 10 del seeding.

Avvio di partita altamente spettacolare con la 25enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana che prima perde il servizio nel terzo game, salvo sfruttare un passaggio a vuoto dell’avversaria nel gioco seguente e riportarsi in parità (2-2). Col passare dei minuti Wang diventa sempre più aggressiva in risposta tanto che piazza un altro break nel settimo game (3-4). L’azzurra subisce il contraccolpo psicologico e molla la presa, la tennista numero 34 del mondo ringrazia e chiude 6-3.

Secondo set molto equilibrato con Wang che prova il primo allungo nel quarto gioco strappando il servizio all’azzurra (1-3). Paolini, nonostante la solidità dell’avversaria, non cede a livello psicologico e continua a rimanere in scia fino al 5-3 in favore della cinese. L’azzurra riesce nel nono game a conquistare una palla break annullata dalla tennista numero 10 del seeding. La toscana continua ad essere aggressiva e viene premiata col punto del 5-4. In questa circostanza è Wang a subire il contraccolpo, la tennista asiatica era riuscita anche a procurarsi un match point, e cede di schianto lasciando campo libero all’italiana che si impone 7-5.