Il terzo turno del torneo WTA Melbourne 1 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero il Gippsland Trophy, in corso a Melbourne, in Australia, è fatale all’azzurra Jasmine Paolini, la quale cede il passo alla testa di serie numero otto, la boema Karolina Muchova, che vince per 6-2 4-6 6-4 dopo due ore e cinque minuti di gioco, passando ai quarti. Nel primo set Paolini salava in apertura tre palle break consecutive, ma nel terzo gioco cede il servizio. L’azzurra non riesce mai a procurarsi la palla che vale il controbreak, anzi nel settimo game si fa strappare il servizio per la seconda volta. La boema così alla seconda opportunità chiude sul 6-2 dopo 31 minuti.