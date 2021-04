Tennis La guida al torneo di Miami: assenti illustri e speranze italiane 22/03/2021 A 15:17

19:17 - Gran partenza di Barty

Ashleigh Barty ha iniziato alla grande questa finale. Sicura al servizio, aggressiva in risposta e in cinque minuti è già 3-0 per l'australiana, con break a 30 nel secondo gioco. Andreescu troppo "leggera" fin qui.

19:10 - Si parte!

È cominciata la finale femminile del Miami Open! Ashleigh Barty al servizio.

18:42 - Il cammino verso la finale

Kristina Kucova (un match point annullato), prima di superare avversarie di livello come Jelena Ostapenko, Viktoria Azarenka, Aryna Sabalenka ed . Bianca Andreescu ha cominciato con un turno piuttosto agevole contro Tereza Martincova (7-6 6-2) e da lì ha sempre vinto in tre set, battendo Amanda Anisimova, Garbine Muguruza, Sara Sorribes Tormo e Maria Sakkari. Ashleigh Barty ha debuttato a Miami con un successo a fatica su(un match point annullato), prima di superare avversarie di livello come Elina Svitolina . Bianca Andreescu ha cominciato con un turno piuttosto agevole contro(7-6 6-2) e da lì ha sempre vinto in tre set, battendo

18:30 - Prima sfida tra le due

Barty e Andreescu non si sono mai affrontate a livello Wta. Entrambe vantano un torneo dello Slam in bacheca: l'australiana il Roland Garros 2019 e la canadese gli US Open 2019.

18:23 - Barty-Andreescu vale il titolo

Sono Ashleigh Barty e Bianca Andreescu a giocarsi il titolo nel torneo femminile al Miami Open. L'australiana, numero 1 del mondo, cerca il bis dopo il successo nel 2019. La canadese, al nono posto del ranking Wta, va a caccia del quinto torneo in carriera. Barty è già sicura di restare in cima alla classifica, mentre Andreescu risalirà fino al numero 6, comunque vada.

Sinner in finale!

Il tennista di Sexten, alla terza presenza nei Masters 1000, conquista la finale battendo Roberto Bautista Agut in tre grandi set di emozioni e ribaltoni: 5-7 6-4 6-4 in due ore e 27 minuti per il 19enne che nei momenti topici, come sempre, si è dimostrato fenomenale. Ora attende Hurkacz nel giorno di Pasqua e da lunedì sarà come minimo numero 21 del mondo.

Sinner: "Sono felice e non vedo l'ora di giocare la finale"

Jannik Sinner - Masters 1000 Miami 2021 Credit Foto Getty Images

Informazioni, date e orari

Il Miami Open, conosciuto come Masters di Miami, è un torneo di tennis maschile e femminile che si disputa sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens - dove si gioca dal 2019, prima si giocava a Key Biscayne - in Florida, Stati Uniti, nei mesi di marzo e aprile. Lunedì 22 marzo alle 15 italiane sono iniziati i match del torneo di qualificazione per il Masters 1000 di Miami. I primi match del main draw maschile sono cominciati, invece, mercoledì 24 marzo a partire dalle ore 11 locali (16 italiane). Il torneo terminerà domenica 4 aprile. La prima edizione è stata disputata nel 1985, quella prevista nel 2020 non ha avuto luogo a causa del Covid. Il detentore è Roger Federer, vincitore nel 2019 in finale contro John Isner.

