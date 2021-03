Niente da fare per Lorenzo Sonego. L’azzurro si è dovuto arrendere negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami (Stati Uniti) al n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas sullo score di 6-2 7-6 (2). . L’azzurro si è dovuto arrendere neglial n.5 del mondosullo score di Una prestazione, comunque, di rilievo del piemontese che soprattutto nel secondo parziale ha fatto vedere ottime cose, giocando punto a punto contro un giocatore oggettivamente superiore.

Peccato per la partenza un po’ lenta, ma era la prima volta che giocavo con le luci di sera, non è stato semplice abituarsi all’inizio. Dopo ho giocato un ottimo tennis. Lui si è sempre espresso al massimo, è stato sempre attentissimo e poi alla fine ha fatto un buonissimo tie-break. Ho giocato aggressivo, cercando di andare a prendermi i punti, ma non è andata bene, e lui ha fatto un tie-break impeccabile”, l’analisi post match di Sonego.

WTA, Miami Osaka torna e vince: anche Muguruza e Pliskova al 3° turno 26/03/2021 A 19:19

Un avvio complicato, dunque, nel quale la grande profondità del greco ha fatto la differenza. Nel secondo set l’atteggiamento diverso dell’azzurro ha impegnato non poco il suo avversario: “Sono salito tantissimo al servizio, ritrovando la prima palla pesante e variando molto le direzioni. Abbiamo servito bene tutti e due, con grandi percentuali per cui è stato difficile rispondere”, le sottolineature del tennista del Bel Paese.

Ora, quindi, si pensa alla stagione sulla terra dove il nostro portacolori ha tutte le possibilità per ben figurare, essendo la superficie che predilige maggiormente: “Ho la classifica per entrare in tutti i tabelloni ho intenzione di giocare più tornei possibile. È importante che continui a fare sempre più partite a questo livello perché più gioco con questi giocatori più faccio esperienza e più alzo il mio livello migliorando il mio tennis per il futuro. Ovviamente dovremo vedere quante partite giocherò in ogni torneo, per cui se saranno tante ci sarà la possibilità di cancellarmi, ma oracominciamo subito con Cagliari e Montecarlo e vedremo quanto potrò giocare fino a Parigi”, ha dichiarato il giocatore italiano (fonte: ubitennis).

Sonego, ko da incubo con Lopez: rivivi la maratona in 200''

WTA, Miami Camila Giorgi oltre il tennis: "In futuro vorrei fare la scrittrice" 25/03/2021 A 11:33