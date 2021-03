Sono stati effettuati i sorteggi delle giocatrici qualificate all’interno del tabellone principale del WTA 1000 di Miami, dal momento che tutti gli incontri della fase cadetta del tradizionale torneo in Florida si sono conclusi. Due le italiane coinvolte nella situazione. Per Elisabetta Cocciaretto, che la qualificazione l’ha portata a casa, l’ostacolo è rappresentato dall’australiana Storm Sanders, con cui non c’è nessun precedente. 26 anni, al massimo numero 63 del mondo, quest’ultima ha al massimo raggiunto i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore.

Camila Giorgi, invece, sfiderà la russa Liudmila Samsonova, che ha di fatto pedigree italiano ed è stata protagonista di una lunga vicenda che non l’ha vista, alla fine, diventare italiana a tutti gli effetti. C’è un precedente, e risale al 2019: a Limoges fu Samsonova a prevalere con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Entrambe le giocatrici sono attese in campo nella giornata di domani, anche se non è ancora noto il momento esatto in cui lo faranno. Le due si trovano in zone vicine di tabellone, anche se non abbastanza da poter causare un derby in tempi brevi (ci vorrebbero gli ottavi, oltre che due imprese a testa).

WTA, Miami, FL Cocciaretto raggiunge Giorgi: due azzurre nel main draw 2 ORE FA

Giorgi, che bellezza il rovescio lungolinea

WTA, Miami, FL Cocciaretto al 2° turno: Errani, Trevisan e Paolini ko 12 ORE FA