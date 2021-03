Il tabellone del secondo WTA 1000 dell’anno, quello di Miami, ha da pochi minuti visto la luce, e presenta subito parecchie particolarità interessanti. Non si include in questa voce il fatto che la composizione di detto tabellone sia a 96, essendo una caratteristica propria Camila Giorgi, che proprio con una proveniente dal tabellone cadetto dovrà vedersela. Alla marchigiana è toccata in sorte la parte bassa del tabellone, e in particolare si trova nello spot in cui, al secondo turno, potrebbe pescare l’olandese Kiki Bertens; da quelle parti c’è anche la greca Maria Sakkari e, più in alto, in chiave ottavi, la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del seeding. , e presenta subito parecchie particolarità interessanti. Non si include in questa voce il fatto che la composizione di detto tabellone sia a 96, essendo una caratteristica propria dell’evento in Florida (al pari del rinviato Indian Wells). Una sola italiana in tabellone , in attesa degli esiti delle qualificazioni: è, che proprio con una proveniente dal tabellone cadetto dovrà vedersela. Alla marchigiana è toccata in sorte la parte bassa del tabellone, e in particolare si trova nello spot in cui, al secondo turno, potrebbe pescare l’olandese; da quelle parti c’è anche la grecae, più in alto, in chiave ottavi, la ceca, numero 6 del seeding.

Nella parte alta, il cammino della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, inizia con una qualificata, ma il rischio al terzo turno è quello della mina vagante, la lettone Jelena Ostapenko, più che dell’americana Alison Riske. La supersfida con Victoria Azarenka potrebbe arrivare agli ottavi, ma per la bielorussa c’è prima uno scontro vecchio stampo contro la tedesca Angelique Kerber, almeno in teoria. Il teorico quarto è con l’altra bielorussa Aryna Sabalenka. La rumena Simona Halep, invece, si ritrova con questo percorso dal terzo turno in avanti: Cori “Coco” Gauff (Stati Uniti), Iga Swiatek (Polonia), poi o la ceca Petra Kvitova o l’ucraina Elina Svitolina. Il tutto sempre al netto di sorprese che potrebbero non mancare, visto anche un possibile secondo turno tra Kvitova e la russa Svetlana Kuznetsova, semifinalista a San Pietroburgo.

Nella parte bassa, invece, c'è Naomi Osaka: la nipponica ha un cammino per varie ragioni un po' meno irto di pericoli, ma non deve sottovalutare in un eventuale ottavo la belga Elise Mertens, prima di un possibile quarto spettacolo con la ceca Karolina Pliskova. Più in su ci potrebbe essere un terzo turno da scontro di stili tra l'americana Sofia Kenin e la tunisina Ons Jabeur, con l'americana Jennifer Brady, finalista agli Australian Open, potenzialmente ad attendere la vincitrice agli ottavi. Si rivede la canadese Bianca Andreescu, nel cui spot di terzo turno potenzialmente c'è l'americana Sloane Stephens, che potrebbe inscenare un derby con la numero 28 del seeding e connazionale Amanda Anisimova. Altro potenziale scontro di fascino quello tra la croata Petra Martic e la spagnola Garbine Muguruza, sempre con Andreescu all'orizzonte.

WTA 1000 MIAMI: IL TABELLONE

Barty (AUS) (1)-Bye

Qualificata-Qualificata

Ostapenko (LAT)-Xiyu Wang (CHN) (WC)

Bye-Riske (USA) (25)

Kerber (GER) (24)-Bye

Hibino (JPN)-Qualiicata

McHale (USA)-Siegemund (GER)

Bye-Azarenka (BLR) (14)

Bencic (SUI) (11)-Bye

Diyas (KAZ)-V. Williams (USA)

Qualificata-Q. Wang (CHN)

Bye-Vondrousova (CZE) (19)

Kudermetova (RUS) (32)-Bye

Mladenovic (FRA)-Collins (USA)

Qualificata-Kostyuk (UKR)

Bye-Sabalenka (BLR) (7)

Halep (ROU) (3)-Bye

Qualificata-Garcia (FRA)

Qualificata-Sevastova (LAT)

Bye-Gauff (USA) (31)

Keys (USA) (18)-Bye

Siniakova (CZE)-Konjuh (CRO) (WC)

Krejcikova (CZE)-Blinkova (RUS)

Bye-Swiatek (POL) (15)

Kvitova (CZE) (9)-Bye

Cornet (FRA)-Kuznetsova (RUS)

Linette (POL)-Montgomery (USA) (WC)

Bye-Konta (GBR) (17)

Alexandrova (RUS) (30)-Bye

Podoroska (ARG)-Sherif (EGY) (WC)

Rogers (USA)-Brengle (USA)

Bye-Svitolina (UKR) (5)

Andreescu (CAN) (7)-Bye

Shvedova (KAZ)-Qualificata

Stephens (USA)-Qualificata

Bye-Anisimova (USA) (28)

Martic (CRO) (20)-Bye

Kalinskaya (RUS) (WC)-Begu (ROU)

Peterson (SWE)-Xinyu Wang (CHN) (WC)

Bye-Muguruza (ESP) (12)

Brady (USA) (13)-Bye

Pera (USA)-Sorribes Tormo (ESP)

Kanepi (EST)-Davis (USA)

Bye-Rybakina (KAZ) (21)

Jabeur (TUN) (27)-Bye

Teichmann (SUI)-Badosa (ESP)

Petkovic (GER)-Zhang (CHN)

Bye-Kenin (USA) (4)

Pliskova (CZE) (6)-Bye

Zheng (CHN)-Ferro (FRA)

Qualificata-Sanders (USA)

Bye-Pegula (USA) (29)

Sakkari (GRE) (23)-Bye

Bouzkova (CZE)-Rus (NED)

Giorgi (ITA)-Qualificata

Bye-Bertens (NED) (10)

Mertens (BEL) (16)-Bye

Kr. Pliskova (CZE)-Boulter (GBR)

Cirstea (ROU)-Scott (USA) (WC)

Bye-Kontaveit (12) (EST)

Putintseva (KAZ) (26)-Bye

Watson (GBR)-Qualificata

Potapova (RUS)-Tomljanovic (AUS)

Bye-Osaka (JPN) (2)

