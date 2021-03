Sul cemento outdoor statunitense è scattato il primo turno del torneo di singolare femminile del torneo Wta di Miami, che verrà completato nella tarda serata italiana di mercoledì. Non c'erano azzurre in campo. Subito fuori Venus Williams, battuta 6-2, 7-6 dalla kazaka Zarina Diyas. Avanza al secondo turno Ajla Tomljanovic (7-5, 6-0 sulla russa Anastasia Potapova). Tra gli altri risultati Laura Siegemund ha battuto la statunitense Christina McHale per 6-3 7-5, mentre la ceca Barbora Krejcikova ha eliminato la russa Anna Blinkova in tre set col punteggio di 6-1 3-6 6-3.

I risultati del primo turno

Siegemund b. McHale 6-3 7-5

Diyas b. V. Williams 6-2 7-6

Krejcikova b. Blinkova 6-1 3-6 6-3

Linette b. Montgomery 6-1 3-6 6-0

Podoroska b. Mayar Sherif 6-3 6-1

Rogers b. Brengle 6-3 6-3

Wang b. Peterson 6-2 6-2

Kanepi b. Davis 6-3 7-5

Badosa Gibert b. Teichmann 5-6 ritiro

Rus b. Bouzkova 6-3 6-2

Cirstea b. Scott 6-2 6-2

Tomljanovic b. Potapova 7-5 6-0.

WTA, Miami, FL Cocciaretto trova Sanders, per la Giorgi c’è Samsonova 8 ORE FA





Top5: i colpi più belli di Naomi Osaka a Melbourne

WTA, Miami, FL Cocciaretto trova Sanders, per la Giorgi c’è Samsonova 8 ORE FA