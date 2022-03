Dura poco la permanenza di Jasmine Paolini in quel di Miami. La tennista di Bagni di Lucca viene superata di slancio dalla russa Ekaterina Alexandrova, che ci mette un’ora a far calare il sipario sul match con il risultato di 6-1 6-2; ingiocabile quest’oggi la numero 54 del mondo, che ha dominato in lungo e in largo con il suo gioco da fondocampo. È subito guerra tra due stili di gioco antitetici, con la mobilità di Jasmine che viene messa a dura prova dalla potenza della sua avversaria. Che in un primo gioco infinito strappa immediatamente il servizio all’azzurra alla settima chance. La Paolini si procurerebbe anche una chance per riportarsi in linea di galleggiamento, ma la differenza di velocità di palla oggi è troppo evidente: la russa bombarda la nostra connazionale e, in poco più di mezz’ora, chiude la prima frazione.

E l’inizio della seconda non lascia presagire nulla di buono per Jasmine, che si ritrova ancora una volta travolta alla russa che va immediatamente sul 2-0 e servizio. La Alexandrova però, forse rassicurata dal margine, si siede un po’ e trova l’immediata reazione della Paolini che recupera il break. È solo un fuoco di paglia, poiché la sua avversaria prende immediatamente a martellare e ristabilisce subito il gap, chiudendo poi i conti strappando alla Paolini il servizio per la sesta volta. Quest’oggi non c’è stata partita: la Alexandrova lascia per strada la miseria di nove punti sul suo servizio, di cui sette accumulati in due giochi. Jasmine invece è in difficoltà con lo stesso fondamentale: 20/46 con la prima, 8/20 con la seconda e 15 palle break concesse, che non le permettono di giocarsela alla pari con un’avversaria quest’oggi troppo superiore.

