Match da sogno per! La 23enne riminese, che grazie ai risultati colti in Florida è già certa di entrare nella top 100 del ranking WTA, arriva agli ottavi del Masters 1000 di Miami da lucky loser. La tennista romagnola nel suo percorso ha infatti battuto al primo turno di qualificazione l’olandese Lesley Pattinama Kerkhove in tre set, per poi arrendersi alla cinese Qiang Wang conquistando solo 5 game. Ripescata nel tabellone principale, salva un match point e rimonta una gran partita contro l’australiana Ajla Tomljanovic , prima di dominare nel secondo turno la svizzera Stefanie Voegele. Nel terzo turno approfitta del forfait della russa Anna Kalinskaya . A separare Lucia dai quarti ci sarà Daria Saville. La 28enne australiana non ha ancora perso un set in quel di Miami, ed ha estromesso dalla kermesse statunitense la belga Greetje Minnen, la francese Harmony Tan, e la ceca Katerina Siniakova.