Le bastava soltanto vincere una partita, e l’ha fatto. Ed è stato facile il gioco social della WTA, che per celebrarla ha semplicemente postato un’immagine con “1ga” a caratteri cubitali. Iga Swiatek sarà la prossima numero 1 del ranking WTA, la prima polacca ad arrivare alla vetta massima. In precedenza Agnieszka Radwanska era arrivata al massimo alla seconda posizione, con uno stile diametralmente opposto a quello della non ancora ventunenne di Varsavia che, quando arriva a giocarsi le finali, diventa semplicemente inafferrabile. Swiatek, per arrivare alla vetta della classifica, doveva fare una sola cosa: battere la svizzera Viktorija Golubic. E l’ha fatto: 6-2 6-0.

Succede ad Ashleigh Barty : l’australiana, con il proprio ritiro, ha chiesto e ottenuto di essere cancellata dalla classifica che uscirà lunedì 4 aprile. Un gesto scontato ma non troppo, visto che in più di un’occasione si sono viste giocatrici non compiere questo passo. Lo fece, invece, Justine Henin: la belga, nel 2008, fu nella stessa condizione di Barty, dal momento che si ritirò poco prima di Roma e fece togliere il suo nome dalla graduatoria.

La decima più giovane n° 1 della Storia

Swiatek sarà la ventottesima numero 1 WTA da quando esiste il ranking computerizzato: per numero di settimane in vetta resta pressoché irraggiungibile (al momento) Steffi Graf a quota 377. Oltre alla tedesca, altre due hanno superato quota 300: Martina Navratilova (322) e Serena Williams (319). Barty si è fermata a 120, al settimo posto. Si tratta della decima più giovane numero 1 a occupare il posto: l’ultima volta che una giocatrice aveva un’età minore di quella di Swiatek (avrà 20 anni e 308 giorni all’inizio del suo regno) era il 2010 e la nuova guida del tennis femminile era la danese Caroline Wozniacki, a 20 anni e 93 giorni. La polacca sarà anche la prima giocatrice di questo decennio diversa da Barty a sedersi al trono.

