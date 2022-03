Già pregustavamo un derby tutto azzurro nel secondo turno del tabellone femminile di Miami: il destino però, ha deciso per una via diversa. Camila Giorgi e Lucia Bronzetti avrebbero dovuto scontrarsi nella serata italiana sul cemento della Florida, ma un infortunio ha impedito alla prima di essere della partita. Dall'angolo di Giorgi infatti, è stato annunciato il forfait a causa di un problema al polso destro.

Ad

La marchigiana, dopo aver vinto il WTA 1000 di Montreal, sta attraversando un periodo no: 5 vittorie e 9 sconfitte da quel successo in agosto. Lucia Bronzetti, numero 102 al mondo, dovrà vedersela con la numero 140 del ranking Stefanie Voegele. Tra l'italiana e la svizzera sarà un "derby" tra lucky loser. La vincente sfiderà una tra Karolina Pliskova e Anna Kalinskaya. Parallelamente a Giorgi, si chiama fuori dal torneo anche Simona Halep: la rumena dà forfait per un infortunio alla coscia sinistra. Al suo posto Harmony Tan.

WTA, Miami Osaka: "Insulti Indian Wells? Sono andata dallo psicologo" UN' ORA FA

Giorgi: "Covid? Niente alibi. Che livello Berrettini e Sinner!"

WTA, Miami Bronzetti, prima vittoria in un 1000: adesso derby con Giorgi 10 ORE FA