Doveva essere un derby di lusso tra Lucia Bronzetti e Camila Giorgi. Purtroppo un forfait dell'ultimo minuto di Camila - la marchigiana ha sofferto un problema al polso destro - ha sovvertito i piani della serata italiana. Ciononostante, l'entusiasmo è rimasto in casa azzurra: Lucia Bronzetti è riuscita a prevalere sulla ripescata d'emergenza, Stefanie Voegele, nel derby delle lucky loser. La romagnola ha dominato il match 6-2 6-1, gestendo il fattore sorpresa a proprio favore. Bronzetti, che aveva scardinato Ajla Tomljanovic nel primo turno (per lei è stata la prima vittoria in carriera in un 1000), se la giocherà nel terzo turno con la vincente tra Karolina Pliskova e Anna Kalinskaya.

Lucia Bronzetti si rende protagonista di una partenza a razzo: l'azzurra mette sotto torchio una timida Voegele sin dalle prime battute, guadagnandosi palle break in tutti i turni di risposta. Titanico il braccio di ferro del primo game, difeso dalla svizzera dopo 22 punti giocati, sette parità e tre palle break per l'azzurra. Il quinto gioco è quello buono: Bronzetti si porta sul 40-0 e concretizza il break con un diagonale fulmineo. Lucia chiude il primo set sul 6-2, prendendosi pure lo sfizio di un break a zero al settimo game.

Ad

Il dominio si fa schiacciante nel secondo parziale: Bronzetti accende subito due break consecutivi e congela il non-match. Letargica l'elvetica in risposta, che si arrende dopo appena un'ora e 21 minuti di gara sul 6-2 6-1.

WTA, Miami Problema al polso, forfait Giorgi: niente derby con Bronzetti 4 ORE FA

Naomi Osaka demolisce Kerber, forfait Halep e Muguruza

Nel tabellone femminile procede a gonfie vele la corsa di Naomi Osaka: dopo aver azzeccato l'esordio contro l'australiana Astra Sharma (battuta 6-3 6-4 al primo turno), la giapponese strappa un successo di massima caratura contro Angelique Kerber: la tedesca, testa di serie numero 13 del torneo, cede in un'ora e 2 minuti sul punteggio di 6-2 6-3. Naomi concede poco o nulla - deve annullare solo due palle break alla tedesca - e si assicura la sfida contro la ceca Katerina Muchova.

Oltre al forfait di Camila Giorgi, si devono aggiungere quelli di Simona Halep e Garbine Muguruza, costrette al ritiro per colpa di un problema alla coscia sinistra e alla spalla sinistra rispettivamente. Sono state sostituite dalle lucky loser Harmony Tan e Storm Sanders.

Nadal: "Insulti Osaka? Mi dispiace, ma nel mondo reale succede"

WTA, Miami Osaka: "Insulti Indian Wells? Sono andata dallo psicologo" 4 ORE FA