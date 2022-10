Non dura che un’ora il secondo turno del WTA 250 di Monastir tra Lucrezia Stefanini e Diane Parry. L’italiana è infatti costretta al ritiro contro la francese quando quest’ultima si trova avanti con il punteggio di 6-3 1-0 30-15. Prossimo confronto, per la vincitrice, quello con una tra la numero 2 del seeding, la russa Veronika Kudermetova, e la polacca Magdalena Frech.

Il break a favore di Parry arriva già nel secondo game, con Stefanini che manca una palla dell’1-1 e, invece, finisce abbastanza rapidamente sotto 0-3. L’italiana non appare al massimo del proprio potenziale, pur cercando di ingaggiare più volte lotte sul lato del rovescio. La francese, sul 30-40, trova un gran dritto lungolinea ed è 0-4. Sull’1-5 arriva un’opportunità per ridurre lo svantaggio, annullata dallo schema servizio-dritto di Parry. La lotta prosegue e il gioco diventa infinito, fino a una volée alta molto goffa della francese che, alla quarta palla break e dopo tre set point, riavvicina un po’ Stefanini. La toscana va anche vicina al rientro nella sua interezza, ma si ferma sul 3-5 0-30: il primo parziale è di Parry alla quinta opportunità.

Il secondo set, in realtà, dura poco, giusto di vedere un break e un 30-15 a favore della transalpina. Dopo un breve e confuso momento di consultazioni, Stefanini si ritira, lasciando dunque strada alla sua avversaria per i quarti di finale.

Ci si limiterà qui a citare le sole statistiche del primo set, le uniche con un senso. A livello numerico Stefanini, con la prima di servizio, non fa neanche male: 20/30 contro 21/39 in campo, 14/20 contro 16/21 in termini di punti vinti. Il problema è sulla seconda: con un solo punto vinto su 10 le conseguenze si fanno sentire.

