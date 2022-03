Elina Svitolina ha giocato, e vinto, il match di primo turno a Monterrey contro la tennista russa Anastasia Potapova. L’ucraina si era espressa, anche ai microfoni di Eurosport, dicendo che si sarebbe ritirata dal torneo (e da tutti gli altri tornei se ce ne fosse stato il bisogno) se la WTA non avesse fatto nulla perché non era nella sua volontà affrontare un tennista russa, dopo tutto quello che sta accadendo nel suo Paese.

Svitolina ci ha poi ripensato, ha deciso di scendere in campo proprio per la sua Ucraina - i prize money dei tornei, da qui in avanti, saranno devoluti all’esercito ucraino - anche grazie all’intervento di WTA e all’organizzazione del Monterrey Open che ha accettato le richieste di Svitolina

"I responsabili del match e della trasmissione dello stesso hanno assicurato che non ci sarà alcun riferimento alla Russia. La bandiera e tutte le scritte che possano rimandare al Paese russo saranno rimosse durante la partita di domani".

Quello che ha colpito però, non è tanto la vittoria contro Potapova (6-2, 6-1) e il conseguente passaggio al secondo turno a Monterrey. Quello che ha colpito di questo match è il messaggio di Svitolina. Vestita in gialloblu, coi colori dell’Ucraina, visibilmente scossa e commossa ma glaciale nella sua missione. Perché giocare a tennis, e vincere partite oggi per aiutare economicamente la sua Terra, è la missione di Svitolina.

