Tutto relativamente facile per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Nottingham. Sull’erba del Regno Unito, la marchigiana (n.26 del ranking) si è imposta per 6-4 6-3 contro la padrona di casa Sonay Kartal (n.270 del mondo) in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match nel quale Giorgi, pur con qualche passaggio a vuoto, ha trovato la via del successo senza particolari patemi. Al prossimo turno ci sarà ad attenderla l’altra britannica Harriet Dart (n.114 WTA) a segno per 6-4 6-3 contro la croata Donna Vekic (n.90 del mondo).

La cronaca del match

Ad

Nel primo set il festival del break va in scena con l’azzurra a trovarsi per due volte in vantaggio 2-0 e 3-1 e a farsi riprendere dall’avversaria nel terzo e quinto gioco. Fortunatamente per Camila, le sue accelerazioni le consentono di annullare una pericolosa palla break nel nono game e poi di strappare il servizio alla rivale nel successivo, con il 6-4 a suggellare la vittoria della frazione.

Roland Garros Giorgi saluta Parigi, Kasatkina passa in due set 30/05/2022 A 08:57

Nel secondo set l’andamento del parziale è più favorevole a Giorgi. L’azzurra gestisce meglio i turni al servizio e trova con maggior facilità il campo. Kartal fatica a contrastare il tennis potente della nostra portacolori e il 5-1 (doppio break) si giustifica così. Un piccolo passaggio negativo c’è nel settimo game per Camila, ma l’azzurra rimedia nel nono facendo calare il sipario sul 6-3.

Dal punto di vista delle statistiche, ci sono due ace per Giorgi, il 78% di punti vinti con la prima di servizio e il 44% con la seconda, avendo un rendimento alla risposta della seconda della britannica pari al 76%.

Giorgi, splendido dritto in corsa! Tutti in piedi per Camila

Roland Garros Giorgi-Kasatkina, in palio i quarti di finale: quando e dove vederla 28/05/2022 A 16:15