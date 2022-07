Si è concluso il derby italiano del primo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 Palermo 2022 di tennis: nel corso del 33° Palermo Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, Elisabetta Cocciaretto spazza via Sara Errani per 6-1 6-0 in 58 minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la transalpina Caroline Garcia.

Nel primo set Errani subisce il break ai vantaggi nel secondo gioco, a seguire trova il controbreak immediato, ma poi Cocciaretto scappa di nuovo sul 3-1 ed il match in pratica termina. Errani cede ancora la battuta e Cocciaretto al primo set point chiude sul 6-1 dopo 31 minuti.

La seconda partita vede il break a quindici in apertura di Cocciaretto, poi Errani non riesce più a pungere in risposta e continua ad andare in difficoltà alla battuta, cedendo ancora il servizio nel terzo e nel quinto gioco fino al 6-0 in 27 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio di Cocciaretto, che vince 55 punti contro i 27 dell’avversaria, strappando il servizio alla connazionale per sei volte, con un totale di 6/9 nel dato delle palle break, mentre Cocciaretto concede due break point (tutti in unico gioco) in favore di Errani, che ne sfrutta uno.

Il tabellone principale si ritrova improvvisamente orfano della numero 1 del seeding: si è ritirata Martina Trevisan.

La numero 1 del tabellone e d’Italia avrebbe dovuto chiudere il programma sul Centrale questa sera, ma ha dato forfait e quindi al suo posto entra in main draw la brasiliana Carolina Alves, che dunque affronterà la qualificata russa Elina Avanesyan.

La vincente della sfida affronterà al secondo turno Lucia Bronzetti.

