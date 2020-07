WTA Palermo, falso allarme per Rosalie Van Der Hoek: il tampone è negativo

Dal nostro partner OAsport.it

Sospiro di sollievo per Rosalie Van Der Hoek e per il Palermo Ladies Open. Nella serata di ieri, infatti, si erano diffusa la voce della positività della tennista olandese al Covid-19, ma l’allarme è subito rientrato: la doppista era infatti risultata positiva al test sierologico, ma qualche ora dopo il tampone ha accertato che il virus non circola più nel suo organismo.

A comunicare la notizia è stata la stessa giocatrice, numero 121 della classifica di doppio, che ha potuto così terminare il breve isolamento e ricevere il via libera per partecipare al torneo di Palermo. Ecco il post su Instagram con la quale Rosalie Van Der Hoek ha espresso tutta la propria gioia: “Ciao ragazzi! Voglio soltanto mettervi a conoscenza del fatto che il mio tampone è risultato negativo! Ho avuto un test positivo a causa degli anticorpi da un’infezione da Covid-19 che ho avuto precedentemente quest’anno. Sono completamente guarita e non vedo l’ora di tornare a giocare a Palermo la prossima settimana.

