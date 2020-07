Simona Halep ci ripensa e rinuncia a Palermo: vani gli sforzi dell'organizzazione

Dal nostro partner OAsport.it

Tramite la propria manager, Virginia Ruzici (vincitrice del Roland Garros 1978), Simona Halep ha comunicato la propria rinuncia a giocare il WTA di Palermo, cui era stata invitata tramite una wild card. La decisione arriva a seguito delle ultime norme per contrastare la diffusione del Covid-19, che hanno imposto la quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria.

Dato il recente aumento dei casi di Covid-19 in Romania e le mie ansie per i viaggi aerei internazionali in questo momento, ho preso la decisione difficile di ritirarmi da Palermo. Voglio ringraziare il direttore del torneo e il Ministro della salute italiano per tutti gli sforzi fatti a mio nome [Simona Halep]

Queste le parole di Oliviero Palma, rilasciate per mezzo dei canali social del torneo: "Abbiamo appreso con grande rammarico della decisione della n. 2 al mondo di cancellarsi dal tabellone del 31° Palermo Ladies Open. Fino a ieri eravamo ottimisti ed avevamo dettagliatamente informato lo staff della Halep sul fatto che le giocatrici professioniste non debbano andare in quarantena. L’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che ringraziamo sentitamente per la tempestività e chiarezza sulla vicenda, ha inoltrato direttamente alla Halep una comunicazione ufficiale che spiegava come l’Ordinanza del Ministero della Salute non si applicasse alle lavoratrici, e quindi anche alle giocatrici professioniste. E invece lo staff della Halep ci ha messo davanti al fatto compiuto vanificando, così, tutti i nostri sforzi. Siamo amareggiati e profondamente delusi".

Resta attesa entro martedì la decisione di Karolina Pliskova, numero 3 del ranking mondiale, anch’ella in procinto di partecipare al torneo siciliano a condizione che venga prima annunciata la cancellazione degli US Open, il cui destino è incerto.

