Il grande tennis internazionale tornerà a essere protagonista a partire dal 3 agosto quando incomincerà il WTA International di Palermo, primo torneo del circuito femminile ad andare in scena dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Si riprenderà dunque dalla Sicilia con una kermesse di buon livello (si punta ad avere due top-10, si giocherà su quattro campi a partire dalle ore 16.00 fino al 9 agosto), il Country Time Club punta anche ad avere un po’ di pubblico, anche se in numero limitato e nel pieno rispetto delle norme di distanziamento.

Oliviero Palma, direttore del torneo, ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "La circolare emanata dal Dipartimento della Protezione civile regionale chiarisce che nelle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, amatoriali e agonistiche, all’interno dei circoli sportivi è ammessa la presenza del pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale. Riteniamo che possano essere, quindi, presenti sugli spalti circa 500 spettatori, divisi tra le due tribune. All’ingresso dovranno sottoporsi al termoscanner, essere in possesso del biglietto o abbonamento nominativo e dovranno prendere posto nella poltroncina loro assegnata".

L’organizzazione riprogrammerà i posti assegnati negli abbonamenti già venduti così come anche la posizione dei palchi verrà rimodulata nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Palma ha proseguito: “Contiamo di avere in tabellone 2 top ten, si giocherà su 4 campi in un’unica sessione che avrà inizio alle ore 16. Il nostro è un WTA International, ma per la collocazione nel nuovo calendario e, per il prestigio di aprire la nuova stagione, ha già calamitato l’interesse delle migliori giocatrici al mondo“.

