Tennis, WTA Palermo 2020: Karolina Pliskova ha chiesto una wild card

Il WTA di Palermo segnerà la ripartenza del circuito femminile dopo i lunghi mesi di stop causa pandemia. Il torneo è in programma per la prima settimana di agosto e la entry list presenta già un parterre di giocatrici davvero di grande livello, come dimostrano le presenze di Simona Halep, Camila Giorgi e Johanna Konta. Ad esse si potrebbe aggiungere anche la ceca Karolina Pliskova.

La numero tre del mondo ha chiesto agli organizzatori una wild card per giocare a Palermo, ma ha posto una condizione per la sua presenza sulla terra rossa siciliana. Pliskova, infatti, ha fatto sapere che sarà presente solo in caso di cancellazione degli US Open.

Lo Slam americano finora è stato confermato e da metà agosto i giocatori potranno recarsi a New York per i test e per essere disposti negli alberghi.

