Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del WTA 250 di Palermo. L'azzurra, n.111 del ranking, viene sconfitta in rimonta dalla francese Caroline Garcia, testa di serie n.5, per 0-6 6-3 6-4 e dice addio al torneo sulla terra rossa italiana. Per la transalpina ci sarà ai quarti di finale la sfida contro Lucia Bronzetti.

Il primo set è completamente a senso unico: Cocciaretto trova il break in apertura e poi sale immediatamente sul 2-0. Garcia non riesce a entrare in partita e l'azzurra ne approfitta per tirare dritto fino al 6-0 in 22 minuti di gioco.

Nel secondo parziale Cocciaretto ha subito tre occasioni per strappare ancora una volta il servizio alla sua avversaria, ma la numero 48 del mondo annulla tutto e si porta sull'1-0. L'azzurra continua a imprimere il suo gioco e conquista altre due palle break anche nel terzo game. Anche questa volta però, Garcia resiste e tiene la battuta. Fortificata dai tanti salvataggi, la transalpina trova un buon game di risposta e ruba il servizio dell'avversaria (1-3). La nostra portacolori prova a ribaltare il set, ma l'inerzia è tutta in favore della francese che chiude per 6-3 dopo aver annullato un'altra palla break nel nono gioco.

Il match si sposta dunque al terzo parziale. Qui l'equilibrio regna sovrano fino al 4-4, poi Cocciaretto trema al servizio e Garcia si porta a un passo dalla vittoria (5-4). L'azzurra prova a rientrare in extremis, ma la francese è attenta e pone fine ai giochi con il 6-4 finale dopo un'ora e 56 minuti di partita.

Al termine dell'incontro i punti totali conquistati dalle due tenniste sono 79 per Garcia e 90 per Cocciaretto (su questo conto finale pesa tanto il 27-8 del primo set). La francese chiude la partita con addirittura peggiori percentuali al servizio: 64% dei punti vinti con la prima, contro il 70% dell'azzurra, e il 38% conquistati con la seconda, contro il 58% della nostra portacolori. Tutti questi dati certificano la maggior bravura della testa di serie numero 5 nei momenti chiave della sfida.

