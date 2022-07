Niente da fare per Lucia Bronzetti (n.78 del ranking), impegnata nella finale del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana l’azzurra è stata sconfitta dalla rumena Irina Begu (n.45 del ranking) per 6-2 6-2. Al primo atto conclusivo del circuito maggiore, la romagnola si è dovuta arrendere alla più esperta avversaria, che ha saputo interpretare molto bene le condizioni della terra e trovare ottime soluzioni di gioco. Probabilmente, la giocatrice italiana ha pagato anche le fatiche dei match precedenti e non poteva essere così brillante sotto il profilo fisico. Tuttavia la nostra portacolori da lunedì sarà n.65 del mondo e potrà rilanciare le sue quotazioni in vista di quel che sarà.

La cronaca del match

Ad

Nel primo set la tennista del Bel Paese si trova a inseguire in apertura, riuscendo a recuperare il break iniziale. La battuta però non assiste l’italiana che fatica a tenere lo scambio, venendo spesso aggredita dalla rumena. Begu, infatti, è implacabile e con colpi potenti strappa il servizio all’azzurra nel terzo e quinto gioco. A zero la n.45 del mondo archivia il suo ultimo turno al servizio sul 6-2.

Roland Garros Swiatek vince ancora, prime volte ai quarti per Kudermetova e Pegula 30/05/2022 A 16:05

Nel secondo set la musica non cambia. Lucia si trova a inseguire, sotto di due break (3-0). Un sussulto d’orgoglio c’è nel quarto game, ma si tratta solo di un momento di pausa della rumena, abile a riprendere il suo forcing da fondo, suggellato dal 6-2 della seconda frazione.

Dal punto di vista statistico, il 21% dei punti ottenuti con la seconda di servizio la dice lunga sui problemi di Bronzetti, incapace di organizzarsi per un’esecuzione del fondamentale troppo poco incisiva.

Bronzetti è preparatissima, ma per il salto deve essere più incisiva

Roland Garros Begu scaglia la racchetta e colpisce un bambino in tribuna 26/05/2022 A 11:36