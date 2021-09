Il tabellone principale del torneo WTA 250 Zavarovalnica Sava Portoroz 2021 di tennis, che si gioca sul cemento outdoor di Portorose (frazione di Pirano, in Slovenia), oggi vede scattare il secondo turno con la vittoria della qualificata azzurra Lucia Bronzetti.

La tennista italiana batte in rimonta la statunitense Bernarda Pera con il punteggio di 2-6 6-3 6-3, maturato in 150 minuti di gioco. Per l’azzurra ai quarti (venerdì 17) sfida contro la vincente del match tra la qualificata britannica Katie Boulter e la testa di serie numero 2, la kazaka Yulia Putintseva.

Nel primo set l’azzurra non tiene mai la battuta, mentre l’americana riesce nell’intento nel primo e nel quinto game, vincendo nella parte centrale del confronto nove punti consecutivi. Pera manca un primo set point nel settimo gioco, ma nell’ottavo chiude sul 6-2 in 48 minuti.

Nella seconda frazione la tennista italiana trova il break a trenta in apertura, non concede mai la palla per il controbreak e poi va sul 5-2 pesante con un nuovo strappo, ottenuto a zero. Nell’ottavo gioco l’italiana manca quattro set point, ma nel nono, alla seconda occasione (la sesta complessiva), trova il 6-3 in 44 minuti.

Nella partita decisiva ci sono quattro break, due per parte, nei primi cinque game, ma dal 3-3 l’azzurra vince dodici dei quindici punti giocati, trova lo strappo a zero nell’ottavo gioco ed infine, al secondo match point, trova la qualificazione ai quarti con il 6-3 in 58 minuti.

Le statistiche sottolineano la bontà del match dell’azzurra: ben 8 palle break sfruttate sulle 17 avute. Da migliorare il servizio: 52% di prime in campo con il 53% di punti vinti sulla prima ed il 46% sulla seconda con 2 doppi falli. Bronzetti vince 97 punti, lasciandone 87 a Pera.

RISULTATI 15 SETTEMBRE WTA 250 PORTOROSE

Lucia Bronzetti (Italia, Q) batte Bernarda Pera (USA) 2-6 6-3 6-3

