Il primo turno del torneo WTA International di Praga sorride a Camila Giorgi, che rimonta la qualificata ucraina Marta Kostyuk e si impone in tre set con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 (4) dopo due ore e 14 minuti di gioco, e domani affronterà negli ottavi la belga Elise Mertens, testa di serie numero 3, che ha superato Jasmine Paolini.

Nel primo set parte bene l’ucraina, che trova il break nel quarto game, ma Giorgi rimedia con l’immediato controbreak. La scena si ripete anche tra sesto e settimo game, poi nell’ottavo gioco l’azzurra cancella un’altra palla break e trova l’aggancio sul 4-4. A decidere le sorti della contesa è il decimo game, nel quale Giorgi perde nuovamente il servizio e l’ucraina chiude 6-4 dopo 46 minuti.

Nella seconda partita parte forte Giorgi, che in un amen si porta su 4-0 trovando due break ed un parziale di undici punti consecutivi. L’ucraina ha una piccola reazione, risalendo fino al 2-4, ma l’azzurra nel settimo game firma nuovamente lo strappo che la manda a servire per il set, che poi vince per 6-2 in soli 31 minuti.

La frazione decisiva vede l’ucraina partire bene e scappare sul 3-0 non pesante grazie al break nel secondo gioco. La reazione di Giorgi è immediata, con l’azzurra che firma il 3-3. Nell’ottavo game l’italiana cancella un’altra palla break, poi si arriva, senza altri sussulti, al tie break. Giorgi parte forte e va avanti prima 2-0 e poi 3-1. Si gira sul 4-2, poi tra le due tenniste c’è uno scambio di minibreak, che non cambia la sostanza delle cose: l’azzurra conquista due match point e già col primo chiude 7-4ottenendo il pass per gli ottavi dopo altri 57 minuti.

In tutto sono stati giocati 195 punti, dei quali 99 vinti da Giorgi e 96 Yastremska. Sono state otto le palle break ottenute dall’azzurra, che ne ha sfruttate sei, contro le cinque convertite dall’ucraina, sulle dieci occasioni avute. Camila Giorgi vince il match dopo aver servito due volte per rimanere nel match.

