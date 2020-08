Dal nostro partner OAsport.it

Esordio amaro per Jasmine Paolini, eliminata dal torneo WTA di Praga da Elise Mertens dopo il rinvio per pioggia. L’olandese si è imposta con il punteggio di 7-5 4-6 6-3. Nonostante la sconfitta l’azzurra è stata autrice di una buona prestazione.

Primo set molto equilibrato nel quale le due tenniste, almeno nella prima parte, si affidano al servizio che riescono a gestire con buone percentuali di prime in campo. Il primo lampo nel settimo game con Mertens che sfrutta una delle due palle break (3-4). Il set scorre via veloce fino al decimo gioco quando l’olandese serve per portare a casa il parziale ma Paolini annulla il set point e trova il break. La numero 23 del ranking Wta non si lascia demoralizzare e piazza la zampata conquistando il punto sul servizio dell’azzurra prima di chiudere 7-5.

WTA Prague Programma cancellato per la pioggia e rinviato il match di Jasmine Paolini DA 20 ORE

Mertens inizia bene anche il secondo set trovando immediatamente il break. Nel sesto gioco l’azzurra riesce a mettere i piedi in campo e a far valere il peso dei suoi colpi da fondo campo e si riporta in parità (3-3). Per il secondo set decisivo il decimo game nel quale Paolini, sotto 40-30, trova tre punti consecutivi vincendo 6-4.

La toscana parte male anche nel terzo set nel quale perde il servizio in avvio. La svolta del set e del match arriva tra il quarto e il quinto game nei quali l’azzurra trova il break ma subisce l’immediato contro break (2-3). Paolini prova ancora a reagire ma non riesce a sfruttare la palla per riportarsi in parità (2-4). Sul finale Mertens piazza anche il break conquistando il parziale 6-3.

L’olandese ha servito con il 60,3% di prime in campo (54,3% per Paolini). Meglio l’italiana per quanto riguarda i punti con la prima di servizio 66% contro il 60% dell’avversaria. La differenza, invece, è palese con i punti ottenuti con la seconda di servizio 54,3% per Mertens, solo il 42,9% per la toscana.

salvatore.serio@oasport.it

US Open Alexei Popyrin dà forfait, Andy Murray entra direttamente in tabellone DA 6 ORE