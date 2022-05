Il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, ha appena visto concludersi la seconda semifinale del main draw di singolare: il derby italiano premia Martina Trevisan, che regola in un’ora e mezza di gioco la connazionale Lucia Bronzetti, battuta con un perentorio 6-3 6-3, e si regala in finale la sfida con la statunitense Claire Liu.

Nel primo set la prima ad avvantaggiarsi è Bronzetti, che si procura un break point nel quinto gioco e lo converte, portandosi sul 3-2. Da quel momento Trevisan cresce e trova l’immediato controbreak, prima di centrare un nuovo strappo nell’ottavo gioco che fa da preludio alla fine del primo parziale sul 6-3 dopo 41 minuti.

Ad

La seconda partita vede Trevisan allungare per prima grazie al break a trenta maturato nel terzo game. Bronzetti deve fare i salti mortali per restare in partita, annullando un break point nel quinto gioco ed un match point nel nono, ma alla seconda occasione Trevisan non perdona e chiude sul 6-3 in 49 minuti.

WTA, Rabat Bronzetti schianta Parrizas-Diaz: derby in semifinale con Trevisan 17 ORE FA

Le statistiche sottolineano il predominio di Trevisan, che vince 62 punti contro i 49 dell’avversaria, strappando il servizio alla connazionale per quattro volte con un totale di 4/7 nel dato delle palle break, mentre Trevisan perde il servizio soltanto in apertura del match, con Bronzetti che termina con 1/1 alla medesima voce.

Non si è giocata la semifinale della parte bassa del tabellone: la statunitense Claire Liu ha approfittato del forfait della magiara Anna Bondar, testa di serie numero 5, giunto prima dell’inizio del match, e così è approdata in finale senza giocare e domani sfiderà l’azzurra.

Risultati

Martina Trevisan (Italia) batte Lucia Bronzetti (Italia) 6-3 6-3

Claire Liu (USA) batte Anna Bondar (Ungheria, 5) forfait

Trevisan in esclusiva: "C'è rammarico, non rimorsi"

WTA, Rabat Trevisan vola in semifinale! Battuta Rus in due set UN GIORNO FA