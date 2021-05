Il torneo degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Dopo aver disputato l’ultimo dei quarti di finale in programma, sono scattate le semifinali. La prima finalista, nella parte bassa del tabellone, è la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 9, che batte in tre partite la croata Petra Martic con lo score di 6-1 3-6 6-2 dopo due ore di gioco. Domenica, nell’ultimo atto, la sfida contro la polacca Iga Swiatek, numero 15 del seeding.

Dopo aver dominato il primo parziale con un 6-1 maturato in appena 28 minuti, la ceca ha subito il ritorno della croata, che dal 2-3 nella seconda frazione ha infilato quattro giochi per il 6-3 che ha rinviato tutto alla partita decisiva. A sua volta la boema però, dal 2-2 nel terzo set ha inanellato quattro giochi per il 6-2 conclusivo. Il conto dei punti vinti recita 90-75 per la ceca, brava a procurarsi 13 palle-break e a sfruttarne 6, mentre la croata se ne procura 10 ma ne sfrutta soltanto 3.

INTERNAZIONALI D'ITALIA – RISULTATI 15 MAGGIO (SINGOLARE)

Karolina Pliskova batte Petra Martic 6-1 3-6 6-2

Iga Swiatek batte Cori Gauff 7-6(3) 6-3

