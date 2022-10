Iga Swiatek colpisce ancora. La polacca (n.1 del mondo) ha conquistato il torneo WTA di San Diego, portando a casa l’ottavo titolo di questa fantastica stagione per lei. In 1 ora e 47 minuti di gioco, Swiatek si è imposta contro Donna Vekic (n.47 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-0. Un successo un po’ condizionato dal doppio impegno di Vekic, costretta prima a far sua la semifinale contro l’americana Danielle Collins (n.16 del mondo) visto che l’incontro era stato interrotto per via della pioggia nel giorno precedente: lo score di 6-4 4-6 7-6 (2) ha sorriso alla croata.

Un riscontro significativo per la polacca che ha ottenuto in questo 2022 ben 64 vittorie, nonché l'ottavo titolo su 16 tornei giocati in stagione! La polacca è solo la quinta giocatrice a riuscire a infilare un bottino stagionale del genere dal 2000 a oggi, con le precedenti colleghe che portano i nomi pesanti di Hingis, Serena, Cljisters ed Henin.

Numeri da assoluta dominatrice quest'anno per Swiatek che si presenterà così alle WTA Finals da assoluta favorita. Per la polacca è l’undicesimo titolo WTA in carriera. Un 2022 quasi perfetto negli appuntamenti americani per Iga, con un record di 24 affermazioni e solo una sconfitta sul suolo statunitense. Il titolo di San Diego si va ad aggiungere al Sunshine Double (Indian Wells-Miami) e al terzo Slam della carriera (US Open).

Swiatek: "Questa è la conferma che il limite è il cielo"

