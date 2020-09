Si è concluso da poco l’intera sequenza dei primi turni al WTA International di Strasburgo , in Francia. Con le undici partite di oggi, aggiunte alle tre di ieri, tutto il tabellone si è allineato al secondo turno, dove già si trovavano l’olandese Kiki Bertens e l’ucraina Elina Svitolina per effetto di un bye.

Nella parte alta del tabellone esce a sorpresa l’americana Sloane Stephens, finalista del Roland Garros nel 2018, sconfitta in un’ora e tre quarti dalla giapponese Nao Hibino per 6-2 3-6 6-1. La nipponica sfiderà la kazaka Zarina Diyas, protagonista del match più lungo di giornata con l’esperta americana Christina McHale, un 6-7(4) 7-5 7-6(3) giunto dopo oltre tre ore. Per Bertens, invece, sarà debutto con l’ex campionessa di Parigi Jelena Ostapenko: la lettone supera senza patemi Lauren Davis 6-2 6-3. Tra le teste di serie, avanza anche l’altra kazaka Elena Rybakina (7-5 6-4 alla belga Greet Minnen).