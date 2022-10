Arriva una gran bella soddisfazione quasi sul finire del 2022 per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana raggiunge la finale del WTA 125 di Tampico, in Messico, che somiglia quasi più a un 250 per i nomi che ne hanno composto il tabellone: potrebbe essere una cartina tornasole davvero importante per lei, soprattutto ora che ha possibilità di dimostrare il proprio valore attraverso la continuità nello scendere in campo.

Nei primi tre turni, la difficoltà è stata quasi sempre elevata. Dopo un successo piuttosto semplice sulla canadese Carol Zhao per 6-0 6-3, sono arrivate due vittorie davvero importanti sia per nomi che per maniera di raggiungerla: contro la ceca Marie Bouzkova, numero 2 del seeding, per 2-6 6-3 7-5, e contro la colombiana Camila Osorio, rimontata per 4-6 7-6(5) 6-2.

In semifinale, invece, confronto più “semplice” con la cinese Lin Zhu, che sta vivendo proprio quest’anno la sua migliore stagione. 6-4 7-6(4) il risultato conclusivo di un penultimo atto che ha visto l’italiana rimontare nel primo set, subire un recupero da 4-0 avanti nel secondo, mancare due match point, ma chiudere alla fine il tie-break.

Ora la finale la vedrà opposta alla polacca Magda Linette, che si è imposta sulla canadese Rebecca Marino. In caso di successo, arriverebbe l’ingresso nelle prime 70 del ranking WTA, ma anche essere nelle immediate vicinanze, come ora, male non è, anzi.

