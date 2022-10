Elisabetta Cocciaretto trionfa al WTA 125 di Tampico.Sul cemento messicanol’azzurra classe 2001 sconfigge in finale la polacca Magda Linette (n.55 del ranking) per 7-6(5) 4-6 6-1 in due ore e 32 minuti di gioco e conquista la prima vittoria in un torneo 125. Grazie a questo magnifico successo la nativa di Ancona sarà da domani la numero 63 al mondo (best ranking). (n.55 del ranking) per 7-6(5) 4-6 6-1 in due ore e 32 minuti di gioco eGrazie a questo magnifico successo(best ranking).

Pronti, via e Cocciaretto ha subito tre chance consecutive di break nel primo gioco. Linette si salva in tutte e tre le occasioni, ma poi nel terzo game e costretta a cedere il servizio. L’azzurra sale sul 3-1, poi la polacca reagisce e conquista incredibilmente quattro giochi di fila che le permettono di volare sul 5-3 e servizio. Il primo set sembra dunque deciso e invece ecco un’altra svolta: la nostra portacolori trova il controbreak immediato, si porta sul 5-4 e subito dopo agguanta il cinque pari. Le due tenniste tengono i successivi due turni di battuta e si va al tie-break. Qui Cocciaretto parte male, andando sotto per 5-1, ma poi cambia ritmo e riesce a ribaltare il punteggio fino al clamoroso 7-5 conclusivo.

Ad

A inizio secondo set l’italiana annulla due palle break e si porta sulla 1-0. Linette però non si scoraggia e nel quinto gioco ruba la battuta all’avversaria (2-3). La polacca vuole il terzo set e, dopo aver annullato due palle del controbreak nel decimo game, esprime il suo desiderio con il 6-4.

ATP, Basilea Sinner fuori dalla corsa alle Finals: Auger-Aliassime in finale a Basilea 19 ORE FA

Il match si sposta dunque all’ultimo parziale, che vede il break nelle fasi iniziali (nel quarto game) di Cocciaretto (3-1). Nel quinto game l’azzurra annulla la palla del 3-2, portandosi poi sul 4-1. Caricata dal punteggio a suo favore, l’azzurra non si guarda più indietro e con altri due giochi di fila chiude la partita (6-1).

A fine incontro sono quattro i break totali (4/10) conquistati da Cocciaretto contro i tre (3/9) di Linette. L’azzurra termina la sfida con il 66% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 61% della polacca) e il 58% con la seconda (contro il 55% della sua avversaria).

Australian Open: Cocciaretto-Liang, gli highlights

Tennis Cocciaretto entra in finale a Tampico UN GIORNO FA