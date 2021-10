Si ferma davvero sul più bello la corsa di Camila Giorgi al WTA 250 di Tenerife. L’azzurra è sconfitta dalla colombiana Osorio Serrano con il punteggio di 6-4 7-5 al termine di una partita combattuta, ma in cui la Giogi ha sprecato davvero troppo.

Camila infatti era avanti avanti in due distinte occasioni in questo match. Il primo set, con un 4-2 e 0-30 sul servizio della Osorio Serrano; e un 5-4 e servizio Giorgi nel secondo set che avrebbe potuto portare ogni discorso al terzo.

E invece, in entrambi i casi, la Giorgi si è come bloccata, subendo – pare un ossimoro, ma non lo è – la strenua difesa della colombiana; eccellente nei punti importanti a mettere su una grande fase difensiva che ha mandato fuori giri il tennis monodimensionalmente aggressivo della Giorgi.

Addirittura 5 giochi a 0 è stato il parziale della Osorio Serrano nel primo set, con una Giorgi che ha completamente perso il campo subendo prima il rientro e poi vedendo scappar via il primo set per 6-4; e poi i 3 giochi consecutivi – con due turni di servizio persi dalla Giorgi – dal 5-4 in favore dell’azzurra nel secondo set.

Una Giorgi evidentemente troppo altalenante nei momenti chiave; per una Osorio Serrano che di contro, con la sua generosa fase difensiva, è stata premiata con l’accesso alla seconda finale della carriera (la prima vinta a inizio stagione a sorpresa nella sua Bogotà, partendo da wild-card).

Sarà dunque la 19enne colombiana a sfidare l’americana Ann Li (giustiziere della Cornet per 6-2 6-1) nell’ultimo atto di domani. L’appuntamento per la Giorgi invece già da lunedì sarà al WTA di Courmayeur, ultimo torneo alla quale è iscritta in questo 2021.

