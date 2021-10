Tutto facile per Camila Giorgi nel match contro la montenegrina Danka Kovinic, numero 74 del ranking, nel secondo turno del neonato WTA 250 di Tenerife. La 29enne marchigiana, testa di serie numero 4 e numero 36 WTA, stacca senza problemi il biglietto per i quarti di finale imponendosi in due set col punteggio di 6-1, 6-2. Una superiorità schiacciante quella dell'azzurra che, sul cemento dell'Abama Tennis Academy alle Canarie, ha sofferto decisamente meno rispetto al complicatissimo match d'esordio contro la spagnola Aliona Bolsova. Giorgi, unica testa di serie ancora in gioco nel tabellone spagnolo, affronterà ai quarti la vincente del match tra la belga Greetje Minnen e l'olandese Arantxa Rus.

Il primo set vola via in poco più di mezz'ora

WTA, Tenerife Camila Giorgi sopravvive a 2 penalty game e torna alla vittoria IERI A 18:15

Vincenti ed errori, questa la sceneggiatura dei primi due giochi. Ma mentre Camila, negli scambi più scottanti, fa pendere la bilancia verso la componente positiva, la montenegrina si abbandona a un paio di svarioni nel secondo gioco permettendo l'immediato break dell'azzurra. Basta questo all'azzurra per prendere fiducia e aggredire lo scambio, mentre la Kovinic non sa a che santo votarsi per complicarle i colpi: il 6-1 in poco più di mezz'ora è inevitabile.

Giorgi ipoteca il match in avvio di secondo set

La montenegrina accusa pesantemente il colpo e deve inchinarsi anche in apertura di seconda frazione, con Camila che conferma il break anche senza l'aiuto della prima di servizio. Arriva anche il 3-0 pesante per l'azzurra, subito cancellato da un game regalato alla Kovinic con tre doppi falli. Ma è troppo poco per far crollare le certezze della Giorgi, che riprende il secondo break di margine immediatamente per chiudere i conti senza particolari problemi. Numeri ottimi al servizio per Camila, che concede soltanto 12 punti (15/19 con la prima e 15/23 con la seconda) con 2 ace: ci sono anche 5 doppi falli, 3 dei quali nel quarto gioco del secondo set.

CAMILA GIORGI SI ARRENDE AI QUARTI CON SVITOLINA: IL MATCH IN 90''

WTA, Tenerife Camila Giorgi sopravvive a 2 penalty game e torna alla vittoria IERI A 18:15