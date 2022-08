Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di Toronto. Il quarto di finale più atteso era quello che metteva di fronte Simona Halep e Cori Gauff. A vincere è stata alla fine la rumena, che si è imposta sull’americana con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Una partita caratterizzata addirittura da dodici break, con entrambe le tenniste che hanno faticato tantissimo nei loro turni di servizio. Halep affronterà ora Jessica Pegula, che aveva fermato negli ottavi il cammino di Camila Giorgi. L’americana ha faticato meno rispetto al match con l’azzurra, battendo la kazaka Yulia Putintseva con un doppio 6-3 in neanche un’ora e mezza di gioco.

Haddad Maia batte Belinda Bencic in 3 set

Prosegue la meravigliosa avventura della brasiliana Beatriz Haddad Maia. Dopo aver eliminato nel turno precedente Iga Swiatek, la numero ventiquattro del mondo ha sconfitto in rimonta la svizzera Belinda Bencic con il punteggio di 2-6 6-3 6-3, diventando la prima giocatrice di sempre per il Brasile a raggiungere la semifinale in un torneo WTA 1000, dopo che già era stata la prima a centrare i quarti.

Adesso la tennista sudamericana se la vedrà con una ritrovata Karolina Pliskova, tornata a giocare una semifinale nel massimo circuito dopo quella a Strasburgo a maggio. La ceca si è imposta anche lei in rimonta sulla sorprendente cinese Qinwen Zheng, sconfitta dopo oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Il cemento canadese porta sicuramente bene a Pliskova, che lo scorso anno aveva raggiunto la finale a Montreal, persa poi contro Camila Giorgi.

