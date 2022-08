Si chiude immediatamente l’avventura di Martina Trevisan al WTA 1000 di Toronto. La tennista azzurra, numero 26 al mondo, deve alzare bandiera bianca contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che si porta a casa la contesa con il punteggio di 6-2 2-6 6-2 in poco più di due ore. Ora per la verdeoro una tra la brasiliana Storm Sanders e la canadese Leylah Annie Fernandez, numero 13 delle classifiche mondiali.

Nel primo set è la cilindrata maggiore della brasiliana ad avere la meglio. Martina va immediatamente in difficoltà ed è sotto di un break dopo un primo gioco durissimo, portato a casa dalla Haddad Maia al quinto tentativo. L’azzurra avrebbe subito due chance per rimettersi in piedi, ma non le sfrutta: saranno le uniche della prima frazione. E così arriva un altro turno di servizio storto per la Trevisan, che non riesce a salvarsi da 0-40 nel quinto gioco e il set scivola facilmente sul 6-2.

La toscana ha però una reazione d’orgoglio, anche perché riesce ad acquisire una certa freddezza nelle palle che contano. Prima annulla una palla break al gusto di titoli di coda, poi nel quarto gioco si prende il servizio della Haddad Maia alla prima opportunità. Una scena che si ripete anche in coda della frazione: Martina è brava da recuperare sotto 15-40, la brasiliana cade nello sconforto e l’azzurra restituisce il 6-2 precedente.

Però le cose si mettono subito in salita per la Trevisan. Un paio di errori di troppo ed un fallo di piede la mettono immediatamente ad inseguire, ma purtroppo gli svarioni per lei continuano, ritrovandosi sotto per 4-0. Anche se la brasiliana, dall’altra parte, non è l’emblema della precisione e della tranquillità: Martina, in collaborazione con la brasiliana, recupera un break e ha la palla del 4-3 sul proprio servizio, però in un gioco assai tirato fa tramontare le proprie chance con uno schiaffo di dritto sparato in rete, con la tennista verdeoro che chiude immediatamente i conti.

Nonostante la Haddad Maia commetta ben sei doppi falli e non è irreprensibile con il servizio (52% di prime in campo), concede comunque ben poco alla nostra portacolori, chiudendo con un ottimo 26/35 con la prima e 16/32 con la seconda. Dall’altra parte la Trevisan ha offerto tante, troppe chance alla sua avversaria, concedendo 5 break totali su 15 chance.

