1990: Zina Garrison, la prima donna nera americana a raggiungere una finale Major in 32 anni, è seduta nello spogliatoio di Wimbledon prima della partita più importante della sua vita. Mentre la grande Martina Navratilova si prepara ad accoglierla nel covo del Centre Court, succede qualcosa. La faccia piena di gioia di Althea Gibson fa irruzione nello spogliatoio con una bottiglia di champagne. "Stavo bene finché non è entrata lei, poi i nervi hanno preso il sopravvento", ha raccontato Garrison, ridendo, in un'intervista rilasciata lo scorso anno. "Althea mi ha detto: "Qui è dove ho bevuto lo champagne quando ho vinto". [Dovevo essere] rispettosa ma volevo dirle "Non voglio sentirlo adesso!"

La gioia di Gibson era più che comprensibile: era stata lei l’ultima donna di colore in una finale Major. Più di tre decenni prima, Gibson è stata la migliore giocatrice del suo tempo. Nel 1956 divenne la prima giocatrice di colore a vincere un titolo del Grande Slam agli Open di Francia, e nei tre anni successivi raggiunse altre sette finali Major in otto tentativi, vincendo due Wimbledon e due US Open. È stata nominata atleta dell'anno AP sia nel 1957 che nel 1958, e al ritorno dal suo primo trionfo a Wimbledon trovò una folla di oltre 100.000 persone ad attenderla.

Una storia miracolosa

La storia di Althea Gibson è una sorta di miracolo negli anni del razzismo e della segregazione. Dopo essere nata in una piantagione di cotone nel 1927, lei e la sua famiglia si trasferirono ad Harlem durante la Grande Migrazione nel 1930 quando aveva circa 3 anni. Quando si mostrò promettente nei tornei dall'American Tennis Association , il tour per i giocatori afroamericani, la segregazione non gli permetteva di emergere. Il suo talento era chiaro, eppure fu esclusa dai Campionati Nazionali degli Stati Uniti (gli US Open) poiché la maggior parte dei suoi tornei di qualificazione si erano svolti in club "solo bianchi". Ci volle una lettera aperta dell'ex campionessa Alice Marble, che svergognava le autorità, per concederle la partecipazione.

Gibson è stata sempre avanti rispetto ai suoi tempi, ma anche quando il mondo del tennis ha colmato quella differenza lei è sempre stata pronta a sostenere i suoi successori, condividendo parte del loro successo e osservando la progressione del mondo nero all’interno dello sport. Ha giocato in doppio con Arthur Ashe nel 1973, quando lui aveva 30 anni e lei 46, ed era presente nello spogliatoio di Wimbledon 1990 quando Zina Garrison si stava preparando per la sua finale contro Martina Navratilova.

Qualche anno dopo, quando la sua ex compagna di doppio e amica intima Angela Buxton stava guardando due adolescenti nere estremamente talentuose di nome Venus e Serena Williams giocare a tennis nel loro cortile, decise di chiamare Gibson. Una Venere timida ed eccitata, che poi fu la seconda donna nera a vincere Wimbledon, collegata alla prima. Serena, da parte sua, in seguito avrebbe realizzato un progetto scolastico su Gibson. Parlarono di nuovo nel 1997, poco prima che Venus fece il suo debutto agli US Open raggiungendo la finale a soli 17 anni. Il libro The Match ha riportato le parole della Gibson: "Sii te stessa e lascia che sia la tua racchetta a parlare", ha detto. "La folla ti amerà".

La parte finale

Prima della finale di Wimbledon del 2000, Gibson è tornata alla carica chiamando Zina Garrison e suggerendole un consiglio più tecnico per Venus: dille di muovi i piedi e piegare le ginocchia. Garrison, memore della pressione provata nel decennio precedente, decise di aspettare fino alla fine della partita per consegnare il messaggio a Venus. Tuttavia, rafforzò il legame tra le generazioni e dimostrò quanto seriamente Gibson prendesse il suo ruolo di pioniera, anche a distanza.

L'ultimo decennio della vita di Gibson fu molto duro. Col passare del tempo, i suoi successi svanirono. A metà degli anni '90 era malata e con appena un centesimo per pagare le bollette. Solo una chiamata ad Alice Marble, in cui Gibson descrisse i suoi pensieri suicidi, portò l’ex tennista a smobilitare il mondo del tennis per fornire supporto finanziario ad Althea.

Nell'ultimo anno di vita, Gibson ha visto un tennis dominato da due donne di colore: quelle Venus e Serena Williams che si sono scambiate il primo posto in classifica e le vittorie nei tornei del Grande Slam. La sua eredità è solo progredita. Gli US Open dello scorso anno hanno visto nove giocatrici nere e di razza mista, un record, e oggi otto giocatrici nere occupano la top 100 femminile, molte delle quali parlano contro il razzismo e hanno già ispirato i giovani fan delle prossime generazioni.

Nel libro Venus Envy, Jon Wertheim ha notato che dopo essere stato raggiunta da Venus Williams come secondo membro onorario nero dell'All England Lawn Tennis Club nel 2000, Althea Gibson si è seduta davanti al suo enorme televisore e ha sollevato un bicchiere di ginger ale in segno di trionfo.

