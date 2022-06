Quattordici anni dopo l’ultima volta, l’Italia torna sul gradino più alto del podio continentale nella prova a squadre maschile di ricurvo in occasione dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2022, a Monaco di Baviera. Mauro Nespoli (presente anche a Vittel nel 2008 insieme a Marco Galiazzo e Ilario Di Buò), Federico Musolesi e Alessandro Paoli hanno disputato una gara entusiasmante sin dalle eliminatorie, demolendo poi quest’oggi la Spagna in finale con una prestazione corale strepitosa e aggiudicandosi una medaglia d’oro estremamente significativa in vista del biennio di qualificazione olimpica per Parigi 2024, dopo aver fallito il pass a cinque cerchi per Tokyo 2021.

Volée d’apertura dominata dagli azzurri, che mettono a segno ben quattro 10 (con Nespoli e Musolesi) e si impongono per 56-49 portando a casa i primi due punti set della sfida. La Spagna sale leggermente di colpi all’inizio del secondo parziale mettendo sotto pressione i nostri portacolori, che confermano però un ottimo livello per tutta la volée approfittando del calo iberico nelle seconde tre frecce e prevalendo per 55-52.

Spalle al muro, gli spagnoli sono praticamente infallibili e ottengono un fantastico 58 nel terzo parziale, ma il trio tricolore risponde colpo su colpo con il 10 conclusivo di Paoli che vale il pareggio a quota 58 e di conseguenza la conclusione anticipata della contesa in favore del Bel Paese per 5-1. Solo argento dunque per Pablo Acha, Miguel Alvarino Garcia e Daniel Castro.

Medaglia di bronzo infine per la Svizzera (Keziah Chabin, Florian Faber e Thomas Rufer), capace di sconfiggere per 5-3 la Gran Bretagna (Tom Hall, Patrick Huston e Alex Wise) nella finalina con i parziali di 56-56, 52-55, 56-53 e 57-55.

