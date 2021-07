Tiro con l'Arco

LUCILLA BOARI CI PROVA MA IN FINALE PER L'ORO CI VA OSIPOVA: RIVIVI LA SEMIFINALE

TOKYO 2020, TIRO CON L'ARCO - Dopo aver superato la cinese Jiaxin Wu per 6-2 ai quarti, Lucilla Boari viene sconfitta in semifinale dalla russa Osipova per 6-0. Si giocherà il bronzo contro la statunitense Brown.

00:02:39, 10 ore fa