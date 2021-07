Mauro Nespoli é medaglia d'argento nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'oro é andato al turco Mete Gazoz, che ha vinto la finale 6-4. Questa é la terza Olimpiade a medaglia per il nostro fenomeno del tiro con l'arco, dopo l'argento a squadre a Pechino 2008 e l'oro a squadre a Londra 2012. Insomma, per lui Tokyo 2020 rappresenta l'Olimpiade della consacrazione individuale. Bronzo per il giapponese Furukawa.

Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Percorso incredibile, stesi D'Almeida, Unruh e Tang

Un percorso eccellente quello dell'azzurro. Dopo il 24esimo posto nel ranking round, ha battuto agilmente Ravnikar (Slovenia) 6-0 ai 32esimi di finale e Gankin (Kazakistan) 6-2 ai 16esimi. Poi il 33enne di Voghera ha rifilato un roboante e netto 6-0 sul brasiliano D'Almeida agli ottavi di finale, ha steso in rimonta il tedesco Unruh ai quarti (dopo essere stato sotto 3-1 ha vinto 6-4) e ha dominato 6-2 contro il giovanissimo Tang di Taipei in semifinale.

MAURO NESPOLI D'ARGENTO: RIVIVI LA SUA FINALE IN 180 SECONDI

