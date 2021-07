Tutto secondo pronostico, purtroppo: la Corea del Sud si conferma ostacolo invalicabile per l'Italia nel torneo a squadre femminili di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo. Ai quarti di finale le asiatiche si impongono sulle azzurre con un 6-0 schiacciante. An San, Jang Minhee e Kang Chaeyoung vanno in semifinale, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono eliminate. Netta la superiorità sudcoreana in ogni frangente di gara: 58-54, 56-52 e 56-49 sono i tre parziali con cui si impone la Corea del Sud. Le azzurre trovano soltanto tre 10, le asiatiche al contrario ne centrano nove, con otto 9 ed un solo 8. Per l'Italia, invece otto 9, quattro 8 e tre 7.

