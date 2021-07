4 su 4. La Corea del Sud si impone anche nella competizione individuale femminile ed è ormai ad un passo dal secondo sweep consecutivo ai Giochi Olimpici nel tiro con l’arco. An San, prima testa di serie del seeding dopo aver firmato il miglior punteggio assoluto nel ranking round, è arrivata fino in fondo conquistando la terza medaglia d’oro personale a cinque cerchi in quel di Tokyo.

La fenomenale ventenne asiatica, alla prima esperienza olimpica in carriera, aveva infatti contribuito ai trionfi coreani nella prova a squadre femminile e nella nuova gara mista a coppie. Quest’oggi però An San ha sofferto più del previsto, non dominando in lungo e in largo ma facendo la differenza grazie ad una gestione incredibile dei momenti di massima tensione dal punto di vista psicologico.

Già graziata in semifinale dall’americana Mackenzie Brown (arrivata a pochi millimetri dalla vittoria nel quinto set, prima di perdere allo shoot-off), la coreana si è ritrovata spalle al muro anche nell’atto conclusivo contro la russa Elena Osipova. Sotto 3-5 An San non ha sbagliato nulla, aggiudicandosi il quinto parziale per 29-27 e portando nuovamente la sfida allo spareggio. Con il peso di un intero movimento sulle spalle, l’arciera asiatica ha scoccato un 10 mortifero sotto il piano psicologico per la sua avversaria, che infatti non è andata oltre un 8 dovendosi accontentare di un argento.

