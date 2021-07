Ed eccola la prima, meravigliosa medaglia azzurra in questo Day 7 a Tokyo 2020! Il merito è tutta di Lucilla Boari, che allo Yumenoshima Archery Field si mette al collo uno splendido bronzo nel tiro con l'arco, sconfiggendo nel confronto decisivo la statunitense Mackenzie Brown. Il punteggio finale è un eloquente 7-1, con l'azzurra decisamente più fredda al momento del dunque e un'avversaria imprecisa in una sfida in cui partiva favorita. Un successo suggellato da uno spettacolare dieci all'ultima freccia, quando all'azzurra sarebbe bastato un nove per chiudere i conti. Spettacolo. Si tratta di un podio che fa la storia visto che mai una donna italiana era stata capace di conquistare una medaglia olimpica in questa disciplina. Per l'Italia, invece, è cifra tonda: podio numero 20 in questa edizione, un numero mai raggiunto in precedenza a questo punto della rassegna. Nella sfida per l'oro si impone la coreana An San, che supera allo shoot-off la russa Elena Osipova.

